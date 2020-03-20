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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد وفيات كورونا في ألمانيا لـ51

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:37 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الجمعة، تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع وفيات كورونا إلى 51 حالة، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".

اعلنت وزارة الصحة الألمانية فى وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 10 آلاف حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت فى وقت سابق تحول الفنادق والقاعات العامة إلى مستشفيات، لمواجهة تفشى فيرو س كورونا المستجد، كما صرح متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية فى وقت سابق، بأن السلطات الألمانية ردت نحو 21 ألف أجنبي على الحدود في اليومين الأخيرين رافضة دخولهم الأراضي الألمانية.

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