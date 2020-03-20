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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تدعو للالتزام بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة لمواجهة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:29 م
الغذاء الصحي
الغذاء الصحي
سلمى أشرف
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طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بضرورة الالتزام بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة لتقوية المناعة المواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى احترام الإرشادات العامة فيما يتعلق بالوباء، وفقا لما نقلته "سكاى نيوز".

وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية خلال موتمر صحفى اليوم، إنها تعمل على توفير المعدات الطبية للدول التي تعاني نقصا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتواصل مع منتجين في الصين لتوفير معدات طبية لمواجهة فيروس (COVID-19).

وأضاف تيدروس أدهانوم أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الشركات المعنية لتكثيف إنتاج أجهزة فحص الفيروس.

وأكدت أنها تتفهم التكلفة الاقتصادية لانتشار وباء كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي، وصنفت المنظمة في وقت سابق فيروس كورونا بـ«عدو البشرية».

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