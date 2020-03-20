إغلاق محطات الوقود في كربلاء لمواجهة كورونا

قررت محافظة كربلاء العراقية، اليوم، إغلاق جميع محطات الوقود بالمحافظة عدا الحكومية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأصدرت دائرة صحة كربلاء، الجمعة، 10 خطوات للوقاية من وباء كورونا، فيما وجهت رسالة لأهالي المحافظة.وقال مدير عام الدائرة صباح الموسوي: «إلى مواطني المحافظة، لن نفقد أحبتنا بإذن الله تعالى، ولن نفقد أعزتنا بإذنه جلَ وعلا، فماذا نعمل كي نحتفظ بهم ونحافظ عليهم وعلى أنفسنا وآبائنا وإخواننا وأهلنا».