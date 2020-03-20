بعد تعليق أنشطتها.. إجراءات «الثقافة» لمواجهة «كورونا»

10 أيام مرت على قرار وزارة الثقافة بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازي وقائي من فيروس كورونا المستجد حتى إشعار آخر، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة.ومنذ صدور هذا القرار وحتى اليوم، اتخذت وزارة الثقافة والقطاعات التابعة لها عددًا من الإجراءات لمواجهة الفيروس:- شكلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، غرفة عمليات للتواصل بين كل قطاعات الوزارة فى مختلف أنحاء الجمهورية لمتابعة خطط عمل نشر الوعى الصحى للعاملين والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، واتخاذ الخطوات اللازمة لتعقيم وتطهير الأماكن التى يرتادها الجمهور من مسارح وقاعات وغيرها.- أصدرت وزيرة الثقافة العديد من القرارات التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة منها تفعيل دور إدارات السلامة والصحة المهنية، حيث تم طباعة العديد من النشرات الإرشادية التى توضح سبل الوقاية من أخطار الأمراض المعدية إلى جانب إيقاف العمل بجهاز التوقيع بالبصمة الإلكترونية، إضافة لعرض أفلام للتعريف بأساليب الوقاية وتجنب العدوى.- تابعت الوزيرة من خلال رئاستها لغرفة العمليات الخاصة بالأحداث الطارئة، حالة المواقع الثقافية التابعة لقطاعات وهيئات الوزارة بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن وضع المبانى آمن ومستقر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع وتصريف مياه الأمطار أولًا بأول حفاظًا على سلامة المنشآت، وأشارت إلى أنه تم التشديد على جميع المسئولين بالوزارة بالتواصل مع غرفة العمليات حال التعرض لأية أزمات حتى يتم التعامل معها بشكل فورى.- شددت وزيرة الثقافة على ضرورة معالجة التلفيات والأضرار البسيطة التي لحقت ببعض المنشآت بالقاهرة والمحافظات، مؤكدة ضرورة استثمار فترة توقف الأنشطة فى إجراء عمليات الصيانة والتحديث ورفع الكفاءة لجميع المواقع الثقافية من مسارح ومتاحف وقاعات العرض وغيرها إلى جانب تعقيمها وتطهير أماكن ارتياد الجماهير لتعود للعمل بكامل طاقتها عند استئناف النشاط.- قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، بث المواد الثقافية والفنية التى تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطنى والمعرفى التراثى والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها من خلال مبادرة جديدة تحمل عنوان «الثقافة بين إيديك»، وتأتى كأحد الحلول البديلة لتقديم ألوان الإبداع الجاد للجمهور فى ظل تعليق الأنشطة الفكرية والفنية نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وتمثل إهداء لأبناء الوطن ودعوة للالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة حفاظًا على الصحة العامة جراء تداعيات كورونا، كما أنها خدمة ثقافية مجانية تهدف إلى تيسير الحصول على جرعة فكرية وفنية ومعرفية من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما تتيح للعالم الاطلاع على المحتوى الإبداعى المصرى ومتابعة الحراك الثقافى فى المجتمع من خلال شبكة الإنترنت وتمثل إحدى خطوات التحول الرقمى الذى تسعى الوزارة لتنفيذه، وجار وضع اللمسات النهائية لبرنامج البث المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل.- تستمر الهيئة المصرية العامة للكتاب فى تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ بشأن إجراءات مواجهة الفيروس وإعادة النظر في توقيتات عمل موظفى الهيئة حتى الحادى والثلاثين من الشهر الجاري؛ وذلك بتحديد باب موحد لدخول كل العاملين بالهيئة مقرها، وتخصيص فريق طبي لقياس درجة حرارة الأشخاص العاملين والضيوف عن بعد، مع تشكيل غرفة عمليات منعقدة باستمرار؛ عن طريق ربط كل العاملين بالهيئة بشبكة اتصالات متصاعدة بنظام الشجرة؛ وصولا لرئيس الهيئة؛ الغرض منها المتابعة اليومية المستمرة لحالة الموظفين الصحية والتعامل المباشر معها حتى لو كان الموظف في منزله أو يقضى إجازته.- بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة فى تطهير وتعقيم مواقعها المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، والتى تصل إلى نحو 600 موقع بين قصر وبيت ثقافة، فى إطار خطة الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتماشيا مع تعليمات الدكتورة إيناس عبد الدايم بتعقيم كافة المباني والإدارات التابعة للهيئة.