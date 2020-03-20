الصحة العالمية تتواصل مع الصين لتوفير معدات طبية لمواجهة كورونا

أعلن تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية اليوم، أنها تعمل على توفير المعدات الطبية للدول التي تعاني نقصا بسبب فيروس كورونا المستجد.وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتواصل مع منتجين في الصين لتوفير معدات طبية لمواجهة فيروس (COVID-19).وأضاف تيدروس أدهانوم أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الشركات المعنية لتكثيف إنتاج أجهزة فحص الفيروس.وأكدت أنها تتفهم التكلفة الاقتصادية لانتشار وباء كورونا وتاثيره على الاقتصاد العالمي.كما صنفت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق فيروس كورونا بـ«عدو البشرية».