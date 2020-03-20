غلق المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة بالفنادق

قررت وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت الفندقية غلق المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من خارج الفندق.يأتي ذلك فى إطار قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة ٧ مساءً إلى 6 صباحا حتى يوم 31 مارس الجارى.وقال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن المطاعم الرئيسية والنوادي الصحية للفنادق ستظل مفتوحة أمام نزلائها فقط لحين خروج آخر نزيل، استمرارا لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.جدير بالذكر أن جميع الفنادق بالمحافظات السياحية تخضع حاليا إلى عمليات لتطهير كافة مرافق الفندق من خلال فرق خاصة لكل فندق تم تدريبها وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.