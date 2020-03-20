سكان «دبلن» يتحايلون على عزلة كورونا بممارسة الرياضة بالشوارع (فيديو)

عرضت فضائية"روسيا اليوم"، تقريرا، يكشف ممارسة سكان "دبلن"، عاصمة أيرلندا، للرياضة، في ظل العزل المنزل.وجاء في التقرير، أن سكان دبلن حاربوا العزل المنزلي، من خلال ممارسة الرياضة فى الشارع، مع الحفاظ على المسافات بينهم.وبرزت تلك المبادرة؛ للقضاء على الملل أثناء العزل المنزلى في إيرلندا، حيث يقوم السكان بالمشاركة والتجمع دون مخاطرة تؤدي لانتشار الفيروس بينهم.وأعلنت السلطات في أيرلندا، إغلاق جميع المدارس والكليات ودور الحضانة حتى 29 مارس وسط تفشي الفيروس كورونا.