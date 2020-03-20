يوسف فرج: بدأت الغناء من عمر 3 سنوات

قال الطفل يوسف فرج، نجم "the voice kids"، إنه بدأ الغناء من عمر 3 سنوات، وحصل على الدعم من أهله، الذين عملوا على صقل موهبته.وقالت منى سيد، والدة الطفل وسف، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه كان يذهب معها العمل في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسمعه المدير وكان الفنان أحمد إبراهيم.وأردفت: "قال لي اهتمي بيه، صوته حلو، تابعت الموضوع والفنان أحمد إبراهيم عمل له احتفالية بمناسبة الإسراء والمعراج وجاب له محفظ حفظه أغنية مدد يا نبي، ورئيس الهيئة كرمه".