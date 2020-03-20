البيت الأبيض: إيفانكا ترامب أجرت فحصًا لـ«كورونا»

قالت قناة "CNN" الأمريكية، إن مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، إيفانكا ترامب، ستعود للعمل الجمعة في البيت الأبيض، بعد أن أجرت فحصًا أظهر نتيجة سلبية لفيروس كورونا.وأضاف مسئول في البيت الأبيض في بيان أنه "خلال الأسبوع الماضي، اتبعت مستشارة الرئيس إيفانكا ترامب أفضل ممارسات التباعد الاجتماعي في منزلها. وبناء على نصيحة أطبائها، وبسبب عدم وجود الأعراض وفحوصات الطبيب الصحية المستمرة، ستعمل المستشارة من البيت الأبيض اليوم".وأوضح في بيان: "كما هو الحال مع كل موظفي البيت الأبيض، فإن إيفانكا ستخضع لنفس الفحوصات الصحية، منها قياس درجات الحرارة للحفاظ على سلامتها وسلامة أطفالها والعاملين في البيت الأبيض".وكانت إيفانكا التزمت الحجر المنزلي الأسبوع الفائت كإجراء احترازي بعد لقاء جمعها بمسئول أسترالي مصاب بكورونا.