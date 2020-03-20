سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد (صور)

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة يصاحبها رياح وانخفاض في درجات الحرارة.وانتظم العمل بميناءي شرق وغرب بورسعيد وسجلوا دخول وخروج 25 سفينة، في الوقت الذي انتظمت حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس، وبدأت معدات الأحياء في الانتشار لسحب أي تجمعات لمياه الأمطار.وبدأت معدات وسيارات الأحياء في الانتشار بشوارع المحافظة لسحب أي تجمعات لمياه الأمطار، في الوقت الذي يتابع المحافظ غرفتين للعمليات إحداهما خاصة بمواجهة تداعيات حالة الطقس السيئ، والثانية تهتم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.