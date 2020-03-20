«كورونا» يغلق المنطقة الصناعية في قطر

أفادت فضائية سكاي نيوز، اليوم، في نبأ عاجل، بإغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب تفشي فيروس كورونا.ونقلت الشبكة عن منظمة العفو الدولية بإغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب مئات الإصابات بكورونا.وأعلنت لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، المتحدث الرسمى باسم لجنة إدارة الأزمات في قطر، الخميس، اكتشاف 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا معظمها من العمالة الوافدة، واثنتين لمواطنين قطريين عائدين من إيطاليا وبريطانيا.وحسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية، عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، أن جميع الحالات يخضعون للحجر الصحى، وأن معظم الحالات فى حالة صحية مستقرة بينما هناك ست فى العناية المركزة.