كورونا ومملكة الناسك.. أسرار عدم طرق الفيروس أبواب كوريا الشمالية

- هل تخفي كوريا الشمالية حالات مصابة بكورونا؟

- هل قررت كوريا الشمالية إعدام أي شخص يصاب بفيروس كورونا؟

-أسباب عدم وصول كورونا لكوريا الشمالية

- طبيعة كوريا الشمالية المنعزلة

- سياسة الحجر المستمر لزعيم كوريا الشمالية

- تعامل كوريا الشمالية مع كورونا على أنه تهديد وجودي

بدأ فيروس كورونا في الصين وتفشي في العالم، لكن أقرب دولة إلى بكين نجت فيما يبدو حتى الآن من الفيروس المميت، حيث لم تعلن كوريا الشمالية والملقة بمملكة الناسك عن تفشي الفيروس فيها، نظرا لانعزالها السياسي والدولي، علما بأنه لا يمكن التثبت بشكل قاطع من المعلومات الواردة من العاصمة بيونجيانج بسبب الرقابة الصارمة على المعلومات.وراودت الجميع العديد من الشكوك حول عدم إفصاح كوريا الشمالية عن وجود حالات كورونا بأراضيها.وفي هذا تقرير نبرز أهم التساؤلات والآراء بشأن عدم وصول كورونا لكوريا الشمالية:هناك شكوك متزايدة أن تكون البلاد تجنبت الفيروس، وأنه توجد إصابات فعلية بحسب نام سونج ووك، الذي شغل منصب رئيس المعهد الوطني لاستراتيجيات الأمن في كوريا الجنوبية، وبحسب سفير الصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك زهانج جون، فإن كوريا الشمالية تعاني من فيروس كورونا، لكنه لم يعط تفاصيل بخصوص ذلك.تناقلت حسابات عربية وعالمية عدة خبرا يزعم أن كوريا الشمالية قررت إعدام أي شخص يصاب بفيروس كورونا، منعا لانتشاره في البلاد، وأشاروا إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم أون صرح بأن فيروس كورونا لن ينتشر في بلاده، لأنه سيتم إعدام أي شخص يصاب بهذا المرض، لكن هذا الأمر غير صحيح، لأن كوريا الشمالية أعلنت حالة الطوارئ للتصدي لوباء كورونا وفقا لما أفادت وكالة UPI.- إجراءات صارمةاتخذت كوريا الشمالية العديد من الإجراءات الصارمة، وأطلقت حملة لمكافحة الفيروس، تتمثل في زيارات إلى المنازل للتحقق من صحة السكان أو إرسال شاحنات في جولات للتذكير عبر مكبرات للصوت بإرشادات النظافة، ودعوة المواطنين لـ«الطاعة المطلقة» لإرشادات السلطات الصحية.كما مددت السلطات إجازة الشتاء بالنسبة إلى الأطفال في المدارس، وفرضت السلطات حظرا مؤقتا على تشغيل المرافق العامة في البلاد.ومن بين الإجراءات المشددة التي فرضتها كوريا الشمالية، وضع الأشخاص الأجانب الذين يريدون زيارتها في الحجر الصحي لمدة 30 يوما، بخلاف بقية الدول التي تعتمد 14 يوما فقط، بحسب معلومات موقع «نورث كوريا نيوز» المتخصص في شأن الدولة الشيوعية.كوريا الشمالية ليست بالأساس دولة سياحية، ولا تجذب الآخرين لزيارتها بسبب نظامها السياسي، وحدودها الجنوبية مغلقة رسميا منذ عقود.وبعيد ظهور فيروس كورونا أغلقت كوريا الشمالية حدودها مع الصين وروسيا.ونقلت وكالة «فرانس برس» عن محللين ودبلوماسيين قولهم إن خطوة غلق الحدود أفضل وسيلة لحماية كوريا الشمالية من وباء الفيروس، نظرا لضعف نظامها الصحي، كما أنه لا يوجد بها العديد من الأجانب.وحتى قبل كورونا، لم يكن بوسع مواطني كوريا الشمالية السفر بحرية حتى داخل بلادهم، ناهيك عن السفر إلى الخارج، لأن السلطات تسيطر على حركة الأشخاص بأشكال مختلفة عبر تصريحات السفر وتسجيل الإقامة.وعلى سبيل المثال، يجب على أولئك الراغبين في زيارة العاصمة بيونجيانج من خارجها الحصول على موافقة خاصة، طبقا لموقع "كي. بي. أس" الكوري الجنوبي.قال سكوت سنايدر الباحث المتخصص في شؤون كوريا الشمالية لدى مجلس العلاقات الخارجية بأمريكا إن بيونغ يانغ تعتبر "فيروس كورونا" مسألة بقاء.وأضاف سنايدر في مقال نشره بمجلة «فوربس» الأمريكية أن كوريا الشمالية تحركت سريعا وأغلقت الحدود تفاديا لتفشي الفيروس.واعتبر أن كورونا في حال انتشاره إلى كوريا الشمالية، سيعد تهديدا وجوديا للدولة التي تشهد ترديا في نظام الصحة العامة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.