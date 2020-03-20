هل يفك «كورونا» شفرة الأزمة السياسية فى إسرائيل؟

3 سيناريوهات صعبة أمام جانتس لتشكيل الحكومة.. ومخاوف من سيطرة نتنياهو للأبد

تيارات يسارية تدعو لفتح صفحة جديدة مع القائمة العربية المشتركة: «لا خطر منهم على الدولة»

مشروعات قوانين فى «الكنيست» لمنع زعيم «الليكود» من الترشح مجددًا والحد من عدد ولايات رئيس الوزراء

فى الوقت الذى وصل فيه المشهد السياسى فى إسرائيل إلى طريق مسدود، جاء وباء كورونا ليفتح نافذة من الأمل لتشكيل حكومة، لم يستطع المتناحرون تشكيلها منذ ما يقرب من عام ونصف العام، بعد ثلاث جولات انتخابية، انتهت جميعها بنتائج لا تمكِّن أيًّا من التحالفات من تشكيل حكومة.وبدا أن الفيروس الذى يهدد العالم ربما يحمل الحل للأزمة السياسية فى إسرائيل، على ضوء رغبة التيارات السياسية فى سرعة تشكيل حكومة وتجنب الذهاب لانتخابات رابعة.فى السطور التالية، نستعرض فرص تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة فى ظل انتشار «كورونا»، والسيناريوهات المرتقبة للشراكة بين تحالف «أزرق أبيض»، بزعامة بينى جانتس، وبنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، وسط مخاوف أوساط المعارضة من أن يبقى الأخير على رأس حكومة موقتة إلى الأبد.لم ينجح «جانتس» فى إقامة حكومة وحدة بدون «نتنياهو»، خلال الأشهر الماضية، بسبب سيطرة الأخير على «الليكود» وأحزاب اليمين، وفى المقابل فشل «نتنياهو» فى الوصول إلى ٦١ مقعدًا لازمة لتشكيل حكومة خلال الثلاث جولات الانتخابية، ما أوضح للجميع أنه لا يوجد حسم سياسى، ولم يعد هناك مفر من حكومة وحدة.وكلف الرئيس الإسرائيلى، رؤوفين ريفيلين، رئيس «أزرق أبيض» بمهمة تشكيل الحكومة، بعدما أوصى له ٦١ عضوًا بالكنيست، وهم كتلة اليسار المكونة من التحالف، «٣٣ مقعدا»، والقائمة المشتركة «١٥»، وتحالف «العمل ميرتس جيشر»، ٧ مقاعد، وحزب إسرائيل بيتنا، «٧ مقاعد»، فى مقابل ٥٨ مقعدًا لكتلة اليمين، التى يرأسها رئيس «الليكود»، «٣٦ مقعدًا»، وأحزاب اليمين «شاس ٩ مقاعد، ويمينا ٦ مقاعد، ويهوديت هتوراه ٨ مقاعد. وبرغم أن «جانتس» تولى مهمة التشكيل بسبب توصية أعضاء الكنيست، إلا أن هذا لا يعنى بالضرورة نجاحه فى تشكيل الحكومة، فالتوصية لا تعنى دخول الائتلاف، وهو ما دفع الجميع إلى التفكير فى حكومة طوارئ أو حكومة وحدة.وأمام «جانتس»، فى تشكيل الحكومة، ٣ سيناريوهات، جميعها صعب، الأول أن ينجح فى ضم «الليكود» لحكومته بدون «نتنياهو»، لكن وبحسب التصريحات الأخيرة لزعماء اليمين فإن ذلك يبدو غير وارد، خاصة بعدما وقعوا على استمرار ولائهم لـ«نتنياهو» قبل الانتخابات.السيناريو الثانى أن ينجح فى ضم «الليكود» برئاسة «نتنياهو»، وهو السيناريو الأقرب نسبيًّا، فى ظل رغبة الأخير فى تشكيل حكومة، لكن الشروط التى وضعها الطرفان مازالت غير قابلة للتطبيق، حيث يطالب «جانتس» بعام واحد لحكم «نتنياهو» بينما يصر الأخير على عامين، فضلًا عن رغبة «أزرق أبيض» فى الاحتفاظ بحقيبة القضاء وهى الحقيبة، التى يحرص اليمين على الاحتفاظ بها. ومطالبة «أزرق أبيض» بحقيبة القضاء، إلى جانب شرط التحالف بأن يكون لديه «حق الفيتو» على أى قرار يتعلق بالجهاز القضائى، موجه بالأساس ضد «نتنياهو» الذى يحاول أن يهرب من المحاكمة المرتقبة. وحسب تقارير فإن «الليكود» لن يوافق بسهولة على هذا الشرط، وفيما يتعلق بالتناوب فإن الحزب اليمينى يصر على أن يحكم «نتنياهو» لمدة عامين. ووفق الإذاعة الإسرائيلية فإن أهداف «أزرق أبيض» من هذه الاتصالات مع «الليكود» هو الإثبات لعضويها اليمينيين فى الكنيست، يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر، أن التحالف يحاول تشكيل حكومة واسعة، وأنه فى حال فشل الاتصالات مع «الليكود» سيكون بالإمكان تشكيل حكومة ضيقة بدعم القائمة المشتركة من خارجها، والحصول على تأييد «هندل وهاوزر» اللذين يعارضان دعم «المشتركة».السيناريو الثالث هو تشكيل «جانتس» الحكومة بدعم القائمة العربية المشتركة من الخارج، وهو سيناريو بعيد فى ظل الانقسامات العميقة واختلاف الأسس الأيديولوجية داخل تحالف اليسار من جهة، ومطالب القائمة المشتركة الصعب تنفيذها من جهة أخرى، التى تتمثل فى عدم اتخاذ خطوات سياسية أحادية الجانب مثل ضم المستوطنات وتغيير مكانة «المسجد الأقصى»، والمطالبة بإلغاء قانون «كمنتس»، الذى شدد العقوبات على مخالفات البناء، ومنع دخول اليهود للحرم، وعدة مطالب اجتماعية مثل خطة اقتصادية للوسط العربى وخطة لمحاربة العنف.أما «نتنياهو» فهو يحاول الدفع بحكومة طوارئ لمدة ٦ أشهر فقط، بذريعة مواجهة «كورونا»، فيما هاجم حزب «إسرائيل بيتنا»، برئاسة أفيجدور ليبرمان، «نتنياهو»، واتهمه باستغلال الأزمة لمصلحته الخاصة، وطالب بتشكيل حكومة وحدة بين «أزرق أبيض» و«الليكود»، متهما «بيبى» بقيادة البلاد إلى جولة أخرى من الانتخابات.وعلقت الصحف العبرية المعارضة بأن نتنياهو «يمكن أن يبقينا فى حكومة مؤقتة للأبد وبدون حل سياسى».يذكر أن موقف «جانتس» كان معارضًا للجلوس مع «نتنياهو» فى حكومة وحدة، لكنه غير موقفه عقب انتشار «كورونا»، وشعوره بأنه ليس أمامه نافذة فرص، بينما الرجل الثانى فى التحالف، وهو «يائير لابيد»، رئيس حزب «يوجد مستقبل»، ما زال يعارض مشاركة «الليكود».هناك تيارات يسارية داخل إسرائيل رأت فى الأزمة السياسية الحالية فرصة لإعادة ترميم العلاقة مع الأحزاب العربية بدخولها الائتلاف الحكومى، وفتح صفحة جديدة مع الأحزاب اليهودية، حيث رأى الكاتب شمعون شيفر، فى مقاله بصحيفة «هآرتس»، أن هناك فرصة لارتباط تاريخى مع العرب، خاصة مع انتشار «كورونا» الذى لن يفرق بين عرب ويهود، ولا يتوقف فى أى حاجز، ما يلزم العرب واليهود بالاتحاد.وقال الكاتب إن مسيرة النضوج للمجتمع الإسرائيلى للاعتراف بالمندوبين العرب كشركاء وليسوا كأعداء هى من المسيرات الأصعب، لكن تظل هناك فرصة تاريخية للشراكة.وحكى «شيفر» أنه عندما ذهب لأحد المستشفيات تلقى العلاج على أيدى أطباء من عرب ٤٨، ودعا «نتنياهو» إلى أن يوجه الشكر لهم، خاصة فى ظل تفشى «كورونا» والمجهود الكبير الذى يقومون به.وهاجم آخرون خوف اليمين من الأحزاب العربية ودخولها الائتلاف الحكومى، حيث أشار الكاتب اليسارى، جدعو ليفى، فى مقاله، إلى أن البرنامج السياسى للقائمة المشتركة لا يعرض إسرائيل للخطر، وتأثيرها على أى حكومة سيكون محدودًا، وأنه إذا نجح الائتلاف بين اليمين واليسار سيكون لإسرائيل حكومة وحدة لم يكن لها مثيل فى أى يوم، مضيفًا: إن أعضاء القائمة المشتركة لن يضطروا القبول بالمواقف الصهيونية، والأغلبية الصهيونية لن تضطر إلى الاعتراف بحق العودة، والحديث يدور عن حكومة مؤقتة لها هدف واحد هو مواجهة «كورونا» والخروج من الأزمة السياسية العالقة منذ عام ونصف العام.من جهته، كتب رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، مقالًا قال فيه إنه حان الوقت للبحث عن سبيل للحوار مع الجمهور العربى فى إسرائيل، الذين فى معظمهم، إن لم يكونوا جميعهم، يريدون المشاركة الفاعلة فى دولة إسرائيل والمجتمع الاسرائيلى، مضيفًا: «أعتقد أنه حان الوقت لوقف المقاطعة للقائمة المشتركة»، مستبعدًا فى الوقت نفسه أن يتشكل ائتلاف مع تلك القائمة، معتبرًا إياه احتمالًا ضعيفًا.ودعت صحيفة «هآرتس» أن تهتم القائمة المشتركة بالموضوعات الاجتماعية والاقتصادية لعرب ٤٨، واعتبرت أنه ليس المطلوب منهم أن يشطبوا الموضوعات السياسية ولا أن يتراجعوا فى مواقفهم الأساسية بالنسبة للنزاع الإسرائيلى– الفلسطينى، لكن يضعونها جانبًا فى هذا اللحظة فى صالح المسائل المدنية، حتى ينجح الائتلاف.برغم الاتصالات معه، قدم «أزرق أبيض» قوانين غرضها إقصاء «نتنياهو» من الحياة السياسية، حيث قدمت الكتلة البرلمانية للتحالف مشروع قانون ينص على منع أى متهم فى قضايا جنائية من شغل منصب رئيس الحكومة أو تكليفه بتشكيلها. وتقدم التحالف بثلاثة مشروعات قوانين، من ضمنها مشروع قانون يقترح الحد من عدد الولايات المتاحة لرئيس الحكومة ليقتصر الأمر على فترتين فقط، بالإضافة إلى مشروع قانون ينص على وقف وجوب تقديم استقالة وزراء بالحكومة أو رئيس الحكومة إذا ما قُدمت ضدهم لوائح اتهام، بالإضافة إلى منع تكليف متهم فى قضايا جنائية بمهمة تشكيل الحكومة. ويقضى مشروع القانون بأنه يجوز لكل عضو بالكنيست تقديم طلب لوقف ولاية رئيس حكومة قُدمت ضده لائحة اتهام، وحينها يمكن حسم المسألة من خلال تصويت سرى بالكنيست. وكان حزب «إسرائيل بيتنا» قد تقدم فى وقت سابق بمشروع قانون يعد الأول خلال دورة الكنيست الجديد، يمنع من تم تقديم لائحة اتهام ضده من تولى منصب رئيس حكومة انتقالية، بعنوان «وقف ولاية رئيس حكومة بحكومة انتقالية، قُدمت ضده لائحة اتهام»، ويهدف إلى إنهاء ولاية بنيامين نتنياهو كرئيس لحكومة انتقالية، لكن تلك الحكومة مستمرة منذ عام ونصف العام، كما يبدو أنها لن تنتهى قريبًا.وهناك من يرى أن الهدف من هذه الخطوة هو الضغط على «نتنياهو»، للقبول للانضمام إلى حكومة وحدة، فيما هاجم «الليكود» القوانين ووصفها بأنها تهدف إلى إحباط إرادة الناخبين وسحق تصويت أكثر من مليونين ونصف المليون مواطن.وكان «نتنياهو» قد نجح قبل أيام فى تجميد محاكمته التى كانت مقررة ١٧ مارس الماضى، بذريعة انتشار «كورونا»، حيث أعلنت المحكمة عن تأجيل المحاكمة إلى ٢٤ مايو المقبل فى ظل تعليق عمل الجهاز القضائى بسبب تفشى الفيروس.وفى إطار الوضع القانونى لـ«نتنياهو»، تتولى رئيسة طاقم القضاة رفكا فيلدمان، منصب المستشار القانونى للدولة بعد أن ينهى أفيحاى مندلبليت منصبه، وهو ما دفع المقربين من «نتنياهو» إلى مراقبتها وجمع معلومات دقيقة عنها، وفى محادثة مع أحد السياسيين قال عنها رئيس الحكومة وبنظرة تآمرية: «لم يتم انتخابها لهذه الوظيفة بالصدفة».أما «فيلدمان» فمعروف عنها أنها قاضية نزيهة، حكمت فى السابق على خصمين سياسيين لرئيس الحكومة، وفرضت بالفعل على وزير الدفاع السابق ايتسيك مردخاى، عقوبة بالسجن الفعلى بعد إدانته بمخالفات جنسية، وهى التى أدانت «أولمرت». وسيكون من الصعب أن يصفها باليسارية، أو أن تكون لها علاقة خفية ومصلحية مع النيابة العامة ضد «نتنياهو».. من ناحية أخرى، قال أحد المقربين لـ«نتنياهو»: «هو يتصرف منذ أشهر وكأنه لن يتم تقديمه للمحاكمة، هو حتى غير مهتم بتجنيد محامين مهمين، عليهم أن يدرسوا بدقة ويحللوا عشرات آلاف الوثائق».