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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: 300 ألف مواطن عالق بالخارج بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:07 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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قال جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن ما يصل إلى 300 ألف مواطن من دول التكتل يسعون للعودة إلى أوطانهم بسبب تفشي فيروس كورونا في ظل صعوبة إعادة المواطنين من منطقتي أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

وأضاف بوريل للصحفيين عبر الهاتف: "ننسق العمليات لإعادة آلاف الأوروبيين العالقين في الخارج.. نتحدث عن نحو مئة ألف شخص مسجلين (لدى السفارات) لكن هناك ما يزيد كثيرا عن ذلك العدد بما قد يقترب من 300 ألف شخص"، متابعا: "شيئا فشيئا.. نحاول إعادة الناس إلى أوطانهم".

ومع وجود إسبان عالقين في دول مثل بيرو، يعتمد الاتحاد الأوروبي على خطوط الطيران التجارية، التي يقلص الكثير منها عدد الرحلات بسبب الفيروس، لإعادة هؤلاء المواطنين.

وأكد بوريل أن مطارا في الإكوادور كان يرفض السماح لطائرات من الاتحاد الأوروبي بالهبوط لنقل الأوروبيين خوفا من أنها تكون حاملة للفيروس، متابعا أنه تم حل المشكلة برغم تحذيره من مخاطر مثل هذه التقارير المضللة خلال أزمة فيروس كورونا.

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