الإمارات تدين مقتل اثنين من موظفى الهلال الأحمر باليمن

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة مقتل موظفين اثنين من فريق الهلال الأحمر الإماراتي، العاملين في المجال الإنساني في اليمن.وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولهيئة الهلال الأحمر جراء هذه الجريمة النكراء، مشددة على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يعد خرقا لكل المعاهدات الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ.