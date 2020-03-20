سوبر ماما.. أمهات أطفال «متلازمة داون» يروين تجاربهن: «بنربى ملايكة»

نوال: أهلى دعمونى فى المحنة الصعبة بعد طلاقى.. وأحلم لـ«حمزة» بأن يكون بطلًا رياضيًا

نور: ابنتى فازت بلقب «الطالبة المثالية».. وتقرأ القرآن وتلقى الشعر فى الإذاعة المدرسية

أمل: ابنى نجح فى تحويل «تنمر» زملائه إلى حب وصداقة

ولاء: حاربت وصف ميرنا بـ«المجنونة».. وساندتها حتى أصبحت ممثلة

لا تخلو الأفلام والمسلسلات وحتى الحكايات القديمة من قصص لمعجزات صنعها أبطال خارقون أوجدهم خيال المؤلف، لكن هذه المرة نحن أمام بطلات خارقات من لحم ودم، هن أمهات أطفال «متلازمة داون».هؤلاء صنعن المعجزات متسلحات بالأمل والإيمان، وأصبحن الدافع والحافز والسبب فى نجاح أبنائهن وتفوقهم على أقرانهم ممن يمكن أن نسميهم «الأطفال العاديين».فى السطور التالية، ترصد «الدستور» قصصهن، وتفسح لهن المجال ليشاركن القراء تجاربهن، وينشرن عدوى الأمل والإرادة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم واليوم العالمى لأصحاب متلازمة داون فى ٢١ مارس من كل عام.رغم انفصالها عن زوجها بعد ولادة نجلهما «حمزة»، الذى اكتشفت منذ اللحظة الأولى أنه مصاب بـ«متلازمة داون»، ساندتها عائلتها خاصة والدتها فى هذه المحنة، حتى تربى الابن فى أفضل حال طوال ١٢ سنة هى عمره الحالى.إنها السيدة نوال عصام، التى تحلم بأن يصبح ابنها بطلًا رياضيًا يشارك فى بطولات دولية، خاصة بعدما حرصت على أن يمارس العديد من الأنشطة الرياضية وعلى رأسها السباحة، التى حصل على ١٠ ميداليات فى بطولاتها حتى الآن، كما حقق المركز الثانى فى إحدى بطولات الجرى ٨٠٠ متر عندما كان فى التاسعة من عمره.تقول الأم: «لعب حمزة لفترة الكاراتيه، لكنه توقف نظرًا لتضارب مواعيد تدريبه مع مواعيد السباحة، كما أنه يحب كرة السلة، وأسعى حاليًا إلى تكوين فريق من أصحاب متلازمة داون حتى يستطيعوا المشاركة سويًا فى بطولات محلية ودولية».وحكاية «نوال» مع ابنها لم تكن سهلة، بدأت فى المملكة العربية السعودية حيث وُلد «حمزة»، وكان وجهه مختلفًا عن شقيقه الذى يكبره بعدة سنوات. تتذكر: «حين وضعته أخبرنى الطبيب بأنه يشك فى كون الطفل مصابًا بمتلازمة داون، وبعد أسبوع ذهبت لطبيبين آخرين أكدا لى أن الطفل طبيعى».وتضيف: «ذهبت لطبيب ثالث وكان مصريًا يعمل فى السعودية، فأكد لى أنه مصاب بمتلازمة داون، ووجه لى بعض النصائح للاعتناء به لأنه يختلف عن الأطفال الطبيعيين، وهى نصائح تتعلق بطرق الحفاظ على سلامته والعناية به».وتتابع: «بعد فترة رجعت إلى مصر وانفصلت عن زوجى، وبدأت رحلة بحث جديدة عن إخصائيين يساعدوننى فى التعامل مع طفلى، وللعناية بصحته المعرضة دائمًا للمرض بسبب نقص المناعة، وعندما بلغ عامه الثانى بدأت البحث عن إخصائى تخاطب، لأن الطفل المصاب بمتلازمة داون يتأخر فى الحركة والكلام مقارنة بأقرانه العاديين».وتشير إلى أن والده لم يكن مهتمًا بالسؤال عنه، حتى عندما كان يتصل بهم للاطمئنان على ابنه الكبير لم يكن يسأل عن «حمزة»، لكن الآن الوضع تغير، فبعد أن نضج «حمزة» أصبح هو من يسأل عن والده ويطمئن عليه، مضيفة: «هو ودود جدًا وحنين مع كل الناس، وعندما يتصل والده بأخيه الأكبر يرد عليه حمزة ويتحدث معه، هو من اختار التواصل مع والده رغم عدم سؤال الأخير عنه لسنوات طويلة».وعندما أصبح «حمزة» فى السن التى تسمح له بالدراسة ألحقته والدته بمدرسة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وبالتحديد أصحاب «متلازمة داون»، وهناك لا يقتصر نشاط الابن على الدراسة، وإنما يشارك فى جميع الأنشطة الفنية، فهو يعزف على «الأورج» ويشارك فى كل الاستعراضات التى تنظمها المدرسة منذ كان عمره ٦ سنوات، كما يحب الرسم والغناء.وعن المواقف التى أثرت سلبًا فى حياتها وابنها، تقول: «أنا لا أتوقف طويلًا عند المواقف السيئة، ودائمًا أحرص على تجاوزها بسرعة وألتمس الأعذار للناس، وحاليًا غالبية المواطنين أصبح لديهم الوعى الكافى ولا يوجد من يتنمر أو يسىء معاملة أصحاب متلازمة داون، بل على العكس يعاملونهم بشكل جيد، لذا إذا حدثت مواقف بسيطة من بعض الأطفال أتخطاها بمساعدة أسرتى التى لم تتخل عنى فى أى وقت، وأمدتنى بالحب».تزوجت نور طه من أحد أبناء عمومتها فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتأخرت فى الإنجاب لسنوات، ثم حدث الحمل المنتظر، وعرفت من الأطباء أنها حامل فى فتاة، ومرت فترة الحمل بسلام إلى أن وضعت طفلتها.وبعد مرور ٣ أشهر على مولد الفتاة، لاحظت الأم أنها لا تصدر أى انفعالات قوية، مثل الضحك أو البكاء بصوت عالٍ، وكانت حركاتها بطيئة جدًا، وحين أتمت الشهر الثامن، لم تكن تضحك نهائيًا، مهما حاولت معها هى ووالدها.توجهت السيدة العشرينية بالطفلة إلى طبيب تخاطب، ولم يعرف فى البداية تشخيص حالتها، فانتظرت شهرين آخرين حتى تتم عامها الأول بالكامل، ويتمكن الأطباء من تشخيص الحالة، وخلال هذه الفترة لاحظت الأم أن أظافر ابنتها لا تطول نهائيًا، وصولًا إلى تشخيصها النهائى بأنها من أطفال «متلازمة داون».تقول الأم: «الخبر كان صدمة لى ولوالدها، لأننا لم نكن نعرف أى شىء عن المتلازمة، وكان ينبغى أن نقرأ عنها حتى نفهم أكثر ونعرف كيف نتعامل مع ابنتنا، بجانب العلاج الدوائى الذى يصفه الطبيب، لأن أطفال داون يحتاجون رعاية خاصة». وتضيف متحدثة عن ابنتها «آيسل» التى بلغت ١٠ سنوات حاليًا: «كل اللى يشوفها يقول لى دى ملاك ستدخلك الجنة، الأمر الذى شجعنى على أن أحسن تربيتها ليكون أمامها مستقبل جيد، وأنا ووالدها فخوران بها، ونثق فى ذكائها الظاهر عليها منذ كانت طفلة».وأصرت الوالدة على إكمالها الدراسة، وألحقتها بمدرسة لدمج أطفال «متلازمة داون»، مشيرة إلى أن الابنة قوية للغاية، وكلما تتعرض لـ«تنمر» من زملائها فى المدرسة تواجه ذلك بكل صمود وإصرار على استكمال الدراسة مهما واجهت من صعاب. وتضيف: «ابنتى تعرضت للتنمر كثيرًا من زملائها، وفى كل مرة كنت أشعر بأن العبء الذى أحمله كبير والضغوط هائلة، لكن كنت أصبر نفسى أنها ستكبر وستصبح ما يجعلنى فخورة بها، وبالفعل لم تخب ظنى، بعد أن حصلت على لقب الطالبة المثالية فى المرحلة الابتدائية، وكانت تشارك بكل شجاعة فى الإذاعة المدرسية، وتلقى الشعر وتقرأ القرآن الكريم». وتختتم بتوجيه رسالة لكل أم لديها طفل من أصحاب «متلازمة داون»: «أطفال متلازمة داون أبطال ومتفوقون وناجحون ولديهم قدرات كبيرة أكبر حتى من الأطفال العاديين، هؤلاء ملائكة سيدخلوننا الجنة من دون حساب، وربنا يجازينا خيرًا عنهم وعن تعبنا وتربيتنا لهم».«ابنى من أصحاب متلازمة الحب والسعادة».. بهذه الكلمات تبدأ أمل فؤاد حديثها عن قصتها مع ابنها «حمزة»، الذى علمت منذ مولده أنه من أصحاب «متلازمة داون»، ما كان دافعًا لها لتمنحه جزءًا أكبر من اهتمامها ورعايتها ليصبح ناجحًا فى المستقبل.تقول الأم: «من صغره كنت أشجعه على النجاح، لأن التفوق هو ما سيساعده على أن يشعر بأنه طفل طبيعى لا يختلف عن أقرانه، وكنت حريصة على أن يشاهد أفلامًا كثيرة عن نماذج ناجحة لأطفال من متلازمة داون، أصبحوا مشاهير وأبطالًا». وتضيف: «قطعت معه مشوارًا طويلًا، خاصة فى أول مرة يخرج فيها إلى الشارع بعيدًا عن المنزل، ليتعامل مع أشخاص آخرين غير أمه وأبيه، بدأ ذلك بتشجيعى له على اللعب مع أطفال الجيران، ثم إلحاقه بروضة أطفال مخصصة لتأهيل أصحاب متلازمة داون للتواصل الاجتماعى». وترى أن أصعب ما فى التعامل مع أطفال «متلازمة داون»، هو إقناعهم بالذهاب إلى المدرسة، بسبب «التنمر» الذى يتعرضون له، لذلك عانت بشدة فى بداية الأمر إلى أن اعتاد ابنها على الذهاب اليومى للمدرسة وأصبح متعلقًا بها.ولم تكتف «أمل» بالمدرسة، وبعدما عرفت أن الرياضة مفيدة جدًا لابنها، ألحقته بنادٍ رياضى يمارس فيه السباحة، وكان يحبها جدًا، ومدربه متفهم لحالته ويعطيه اهتمامًا أكثر من باقى زملائه، إلى أن أصبح سباحًا ماهرًا، بل وحصل على ميدالية فضية فى السباحة على مستوى البطولات التى شارك فيها النادى، الأمر الذى أثر فيه جدًا، وكان حافزًا له على مواصلة مسيرته. ومن المواقف التى لا تنساها الأم، أنه عقب حصول ابنها على الميدالية الفضية، وصفه أحد زملائه بـ«المجنون»، لكن ابنها تعامل بكل حب مع ذلك الموقف، وذهب إلى زميله وكان يود إعطاءه الميدالية الفضية حتى لا يشعر بالحزن، مضيفة: «كل اللى يشوفه يقول لى ده ملاك فى هيئة إنسان، وأى أم لازم تفرح إن ابنها من متلازمة داون، وتصبر عليه عشان هيدخلها الجنة».وعن المتاعب التى واجهتها، تقول: «أصعب شىء هو تعامله مع المحيط الخارجى، بالطبع مش كل الناس هتقدر وتتفهم إنه من متلازمة داون، نظرات الناس ليه كنت بحس إنها بتجرحه، وأوقات زمايله يتنمروا عليه، لكنه قدر يخليهم يحبوه ويتقبلوه، تحديدًا فى المدرسة والنادى». وتشير إلى أن والده كان له دور عظيم أيضًا فى تربيته، وتحمل كثيرًا عدم تفاعله معه بسبب غيابه فى العمل، وتفضيله التعامل الدائم معها فقط: «زوجى كان يتحمل كل ذلك، ويصر على أن يلعب معه حتى تعلق به، وكان يتحمل تقلباته المزاجية أيضًا، ويحاول أن يغرز فيه القيم الإيجابية».لم ينظر الغرباء لـ«ميرنا» نظرة استهجان ولم يعاملوها بسوء، لكن الإساءة جاءت من الأقارب، فزوجة عمها وصفتها بـ«المجنونة»، لأنها مختلفة عمن حولها من الأطفال، ومع ذلك لم تيأس والدتها ولاء مصباح، وساندتها إلى أن أصبحت ممثلة سينمائية شاركت النجم خالد النبوى فى فيلم «يوم وليلة»، بجانب حصولها على ٣ ميداليات فى السباحة.تقول «ولاء»، وهى أم لـ٤ أبناء: «لم أعلم أن ابنتى من أطفال متلازمة داون إلا بعد ولادتها بعدة أسابيع، فعندما وُلدت كانت طبيعية بالنسبة لى، إلا أنها كانت تمرض كثيرًا، وفى زيارة لطبيب الأطفال طلب منى إجراء بعض الفحوصات، وبعد ظهور النتيجة أخبرنى أنها من هؤلاء الأطفال».شعرت الأم وقتها بحزن شديد لكنها لم تستسلم، وحولت طاقة الحزن إلى طاقة حب هائلة، وقررت أن تتعامل مع ابنتها مثل بقية إخوتها دون تمييز، فهى طفلة طبيعية فى نظرها.وعندما بلغت «ميرنا» الثالثة والنصف من عمرها، ألحقتها بإحدى المدارس الخاصة فى منطقة فيصل بالجيزة، وظلت بها حتى عمر ١٢ عامًا، ثم انتقلت لمدرسة مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة تدرس بها الآن فى الصف السادس الابتدائى.تقول الأم: «اهتممت كثيرًا بدراسة ميرنا، وفى الوقت نفسه ألحقتها بأحد النوادى الرياضية الكبرى، حيث تعلمت السباحة وحصلت على ٣ ميداليات فى البطولات التى اشتركت بها، ذهبية وفضية وبرونزية، كما التحقت بأحد المعاهد المتخصصة فى فن الاستعراض والتمثيل المسرحى».مشاركة «ميرنا» فى بطولة سينمائية أمام الفنان خالد النبوى جاءت «مصادفة» كما تحكى والدتها. ففى أحد الأيام طلب مدربها فى النادى من والدتها اصطحابها لمقابلة أحد المخرجين الذى طلب منه لقاء بعض الفتيات من أطفال «متلازمة داون»، وبعد حضور ٤٠ فتاة اختار المخرج «ميرنا»، بعدما لاحظ قدرتها على الحديث وخلق الحوار بصورة جيدة.وتشير الأم إلى أن بعض المشاهد فى الفيلم كانت عنيفة بالنسبة لـ«ميرنا»، لذا كانت تبكى بعد انتهاء المشهد، لكنها كانت دائمًا بجوارها، وسط تشجيع كبير لها من الطاقم الذى تعمل معه، مضيفة: «لكى تخرج من الحالة النفسية التى تمر بها كان المخرج يجعلها تشاهد ما فعلته أمام الكاميرا كى تدرك أنه تمثيل، وكانوا يصفقون لها عقب كل مشهد ما كان يجعلها تشعر بالسعادة والفرح».وتكشف «ولاء» عن أصعب المواقف التى تعرضت لها منذ ولادة «ميرنا»، قائلة: «لم يحدث أن تعرضت لأى موقف مسىء فى أى مرة خرجت فيها إلى الشارع برفقتها، كان الناس يعاملونها بلطف، لكن الأقارب هم من أساءوا لها». وتتذكر بحزن كيف أن زوجة عمها وصفتها بـ«المجنونة»، وكانت دائمًا تقول لها: «ليه بنتك على طول تعبانة كده ما تشوفى مالها؟»، لكنها لم تترك لأحد فرصة ليتحدث عنها بسوء، والآن تفخر جدًا بما حققته الابنة، وتتعهد بأن تظل بجانبها حتى تنهى دراستها وتحقق بطولات أكبر فى الرياضة.