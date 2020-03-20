رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية في العراق

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:00 م
بومبيو
بومبيو
منار أحمد
طباعة
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، أبلغنا الإيرانيين أنهم سيحاسبون على الهجمات التي استهدفت قواتنا في العراق.

وبحسب قناة العربية الإخبارية، أشار بومبيو، لن يكون هناك عقوبات على المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة لإيران.

وعاقبت الولايات المتحدة، أمس، خمس شركات، مقرها الإمارات، متهمة إياها بانتهاك العقوبات وشراء مئات الآلاف من الأطنان المترية من المنتجات البترولية من إيران في 2019.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت خمس شركات في «القائمة السوداء للعقوبات الإيرانية»، هي: «بترو غراند إف زد إيه»، و«ألفابت إنترناشونال دي إم سي سي»، و«سويستول تريد دي إم سي سي»، و«عالم الثروة للتجارة العامة»، و«ألوانيو إل إل سي كو».

ونوه البيان الأمريكي بأن هذه الشركات اشترت «مئات الآلاف من الأطنان المترية من المنتجات البترولية من شركة النفط الوطنية الإيرانية»، بزعم أنها جاءت من العراق أو على الأقل عن طريق إخفاء منشئها.

ويأتي الإعلان، غداة فرض عقوبات استهدفت عددًا من الشركات في الصين وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا، في جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، فيما يتعلق بالبتروكيماويات.

موضوعات متعلقة

الخطوط الساخنة لوزارة الصحة مجانًًا للمواطنين

المصرية لتجارة الأدوية: سحب العقار المعالج لـ «كورونا» وإيداعه بوزارة الصحة كدواء استراتيجي

رمضان 2020.. رامز مجنون رسمي على MBC مصر

"الامتحان من المنزل" خطة التعليم للانتهاء من الفصل الدراسى الحالى بعد انتشار "كورونا"

الصور

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

image description

إقبال ضعيف على أسواق بورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: عقار «بلاكونيل» لا يستخدم فى علاج «كورونا»

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

تفاصيل عروض الأهلى لتعويض حسام عاشور عن قرار الاعتزال

"التعليم" إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

مراكز كوينز للتجميل تضع حلولاً جذرية لمشكلة التثدي عند الرجال

الجراحة أفضل لعلاج ألم عرق النسا المزمن

النوم السيئ يزيد فرص الاكتئاب

بدء اختبار أول لقاح ضد كورونا في روسيا

منوعات

طريقة عمل بحث وتقديمه للمنصة التعليمية Edmodo لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي 2020

البيت الأبيض: إيفانكا ترامب أجرت فحصًا لـ«كورونا»

إصابة مدير برنامج الأغذية العالمى بفيروس كورونا

«فساتين على ورق».. منار ترسم حلمها فى ورشتها بمسدس شمع

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

بعد تعليق أنشطتها.. إجراءات «الثقافة» لمواجهة «كورونا»

«إحياء مكتبتنا التراثية».. مبادرة إلكترونية لمحبي القراءة

«أحلام الحيوانات» للأطفال.. طبعة ثانية عن دار الشروق للنشر

التنسيق الحضارى يرد على استفسارات المشاركين بـ«تراثى 5» أونلاين