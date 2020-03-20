واشنطن تتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية في العراق

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، أبلغنا الإيرانيين أنهم سيحاسبون على الهجمات التي استهدفت قواتنا في العراق.وبحسب قناة العربية الإخبارية، أشار بومبيو، لن يكون هناك عقوبات على المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة لإيران.وعاقبت الولايات المتحدة، أمس، خمس شركات، مقرها الإمارات، متهمة إياها بانتهاك العقوبات وشراء مئات الآلاف من الأطنان المترية من المنتجات البترولية من إيران في 2019.وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت خمس شركات في «القائمة السوداء للعقوبات الإيرانية»، هي: «بترو غراند إف زد إيه»، و«ألفابت إنترناشونال دي إم سي سي»، و«سويستول تريد دي إم سي سي»، و«عالم الثروة للتجارة العامة»، و«ألوانيو إل إل سي كو».ونوه البيان الأمريكي بأن هذه الشركات اشترت «مئات الآلاف من الأطنان المترية من المنتجات البترولية من شركة النفط الوطنية الإيرانية»، بزعم أنها جاءت من العراق أو على الأقل عن طريق إخفاء منشئها.ويأتي الإعلان، غداة فرض عقوبات استهدفت عددًا من الشركات في الصين وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا، في جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، فيما يتعلق بالبتروكيماويات.