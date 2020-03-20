السينودس الإنجيلي يخصص صوم 3 أيام ورفع الصلاة من أجل «كورونا»

أعلن السينودس الإنجيلى احتياطاته الاحترازيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمعروف باسم كوفيد 19.وقال سينودس الإنجيلي في بيانه: "استشعارا للخطر الذي يهدد البلاد وتجاوبا مع الاحتياطات الاحترازية التى تتخذها الدولة وتماشيا مع قرارات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، قرر سينودس النيل الإنجيلى المجمع الأعلى للكنيسة المشيخية بمصر من خلال لجنته التنفيذية وقف جميع الاجتماعات العامة بما فيها الأحد والجمعة وجميع الاجتماعات الفرعية والأنشطة واللجان الإدارية لكل الكنائس المحلية على مستوى مجامع السنودس ومؤسسات السنوسية والبنى الإداري السنودس بالأزبكية وتعليق الأعمال الإدارية حتى 31 مارس الجاري.وأضاف: نهيب بكم جميعا الالتزام بجميع القرارات التى تصدرها الدولة والقيام بالتوعية لسلامة المواطنين، متابعا: "تدعو الشعب الإنجيلي داخل البلاد وخارجها إلى تكريس صوم انقطاع جماعة أيام 22 و23 و24 مارس ورفع الصلوات الشخصية والعائلية من أجل بلادنا وكنائسنا وعائلتنا ونصلي أن يحفظ الرب كل البشرية من هذا الوباء الخطير".