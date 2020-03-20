طريقة عمل بحث وتقديمه للمنصة التعليمية Edmodo لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي 2020

كيفية عمل البحث وتقديمه للمنصة التعليمية Edmodo

خطوات عمل البحث وتقديمه للمنصة التعليمية Edmodo

تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

وبالنسبة لإعادة مواعيد شرح المواد التعليمية، فستكون من الساعة السادسة مساءًا حتى الساعة الثانية صباحًا، ثم تبدأ فترة بث أخرى، من الساعة الثانية صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي.

