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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

طريقة عمل بحث وتقديمه للمنصة التعليمية Edmodo لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي 2020

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:57 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
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يتسأل كثيرون من أولياء الأمور والطالب عن طريقة عمل بحث وتقديمه عبر المنصة التعليمية Edmodo كبديل لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، بعد قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع طلاب النقل الابتدائي والإعدادي، وذلك بعد تفشى فيروس كورونا المستجد في أكثر من دولة حول العالم.

كيفية عمل البحث وتقديمه للمنصة التعليمية Edmodo 

البحث عبارة عن مشروع تخرج يقدم من الطلاب، والبحث عبارة عن مجموعة من الأسئلة الخاصة بكل مادة يقوم الطالب بالإجابة عليها من خلال المنصة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

خطوات عمل البحث وتقديمه للمنصة التعليمية Edmodo 

- يقوم مدرس المادة باختيار مجموعة من الطلاب ليمثلو المستويات المختلفة من الفصل للمناقشة حول موضوع البحث ويقوم كل طالب بعرض مجموعة من الموضوعات.

- يقوم مدرس الفصل باختيار موضوع البحث من الموضوعات المقررة على الطلاب وقام الطلاب بعرض أفكار منها.

- يجمع الطلاب المعلومات حول موضوع البحث عن طريق الدخول على بنك المعرفة وجمع المعلومات.

- بعد اكتمال موضوع البحث يقوم الطلاب بتقديم البحث عقب الانتهاء منه إلى مدرس الفصل ليقوم المدرسة بتقييمه وتقديمه عبر المنصة الإلكترونية "هنا"https:www.edmodo.com

وفي السياق، أعدت قناة مصر التعليمية في قنوات النيل المتخصصة بالتلفزيون المصري، خريطة إذاعة العديد من البرامج التعليمية الخاصة بكافة فصول التعليم.

تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

يستطيع كافة الطلاب والطالبات أو أولياء الأمور، استقبال ترددات بث القناة التعليمية عبر القمر الصناعى نايل سات، بعد القيام بإدخال الترددات: 12380 أفقي، لعرض المواد العلمية، سواء أكان ذلك للمرحلة الابتدائية أو في المرحلة الإعدادية، سواء أكان ذلك عربي أولغات.

ويجب إدخال تردد قناة مصر التعليمية "التردد الآخر الخاص بالقناة"، وهو 11747 رأسي، حيث تقوم بالتركيز على عرض المواد الدراسية، الخاصة بالمرحلة الثانوية، سواء أكان ذلك في الصف الأول الثانوي، أو الصف الثاني الثانوي، أو الثانوية العامة، وسواء أكان ذلك عربي ولغات أو أكان تعليم فني. مواعيد شرح المواد التعليمية.

وبالنسبة لإعادة مواعيد شرح المواد التعليمية، فستكون من الساعة السادسة مساءًا حتى الساعة الثانية صباحًا، ثم تبدأ فترة بث أخرى، من الساعة الثانية صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي.

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