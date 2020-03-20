ترامب: ننسق مع دول الجوار لمنع انتشار كورونا

قال الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم، إنه يعمل مع المكسيك وكندا لمنع انتشار الفيروس عبر الحدود.وأشارت قناة العربية الاخبارية، إلى أن ترامب يطلب السماح بتعليق دفع مستحقات الطلبة للمدارس والجامعات ومن دون إضافة فوائد عليهم، وذلك من خلال خلية الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة فيروس كورونا.وأشار ترامب إلى تغيير موعد تحصيل الضرائب بسبب كورونا، مشيرًا إلى التنسيق مع دول الجوار وبذل مجهودات كبيرة لمواجهة كورونا، مضيفًا نعمل مجتمعين بأقصى طاقة لاحتواء "العدو الخفي".