«الضرائب» تشكل غرف عمليات لمتابعة تداعيات كورونا

شكلت مصلحة الضرائب المصرية، غرفة عمليات مركزية وفرعية في جميع المحافظات، لمتابعة أي مستجدات بشأن تداعيات فيروس كورونا.يأتي ذلك برعاية وإشراف رضا عبد القادر، ورئيس القطاع المالي ورؤساء المكتب الفني والإدارة المركزية للعلاقات العامة والمركزية للأمن.ومن المقرر أن يكون هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية والتعامل الفوري مع أي مستجدات وفقا لتعليمات منظمة الصحة العلمية وحفاظا على سلامة العاملين والمتعاملين مع المصلحة.