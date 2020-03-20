بين رجال عطية وعاشور.. سيناريوهات تشكيل مجلس نقابة المحامين

يترقب المحامون، خلال الأيام القليلة المقبلة، أول اجتماع مجلس لنقابة المحامين برئاسة الفقيه رجائي عطية، نقيب المحامين عقب فوزه رسميا وحصوله على 35865 صوتًا مقابل 26005 أصوات للنقيب السابق سامح عاشور.وأكدت مصادر داخل نقابة المحامين، أن هناك محاولات للاتفاق حول تشكيل هيئة المكتب للنقابة قبل عقد الاجتماع، إلا أنها لم تسفر عن تراض بين أعضاء مجلس نقابة المحامين المنقسمين إلى جبهتين، موضحا أن قائمة الإصلاح النقابي فازت بمقعد النقيب إلا أن أعضاء مجلس النقابة أغلبهم تابعون للمجلس السابق متمثلون فى قائمة سامح عاشور.وذكر المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن قائمة رجائي من الناجحين ١٣ عضوا، وهم "نبيل عبدالسلام ومحب المكاوى ومحمد فزاع وفاطمه الزهراء وسيد عبد الغني ومحمود الداخلي وعمر هريدي ومحمد عبد الوهاب وعبد الحميد هارون وسيف النصر حماد وإسماعيل طه وعبد الحفيظ الروبي وصلاح سليمان"، فى حين أن باقى الـ١٥ عضوا كانوا ضمن فريق سامح عاشور.ورجح المصدر سيناريوهين لتشكيل هيئة المكتب، وهم انضمام بعض أعضاء مجلس النقابة إلى قائمة الإصلاح والتوافق على خدمة مهنة المحاماة وتشكيل هيئة المكتب بالتراضى أو بالتصويت.أما السيناريو الثاني هو أن تخوض قائمة سامح عاشور حرب تكسير عظام ضد نقيب المحامين وقائمته، خلال الفترة المقبلة، من خلال السعى للاستحواذ على مقاعد الأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق ووكيل النقابة، والتى من خلالها يتحكمون فى كل قرارات النقابة.