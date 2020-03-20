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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون: نجاح إطلاق صاروخ فرط صوتى فى هاواى

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:02 م
إطلاق صاروخ
إطلاق صاروخ
منار أحمد
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم، إجراء عملية اختبار ناجحة لإطلاق صاروخ فرط صوتي في هاواي.

وبحسب قناة "العربية"، فقد تم إطلاق وحدة فرط صوتية بنجاح، أمس الخميس في جزر هاواي.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية مشاهد تظهر انطلاق الصاروخ ليلا من إحدى منصات الإطلاق في المحيط الهادئ.

ونفذت البحرية الأمريكية، بحسب البيان، عملية الإطلاق بالتعاون مع وحدات أخرى من الجيش الأمريكي، لصاروخ حمل الرمز (C-HGB) انطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت إلى نقطة ارتطام محددة لم يعلن عنها.

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