غدًا.. الإعلامية نور يوسف تستضيف عمرو القاضي على «المحور»

تستضيف الإعلامية نور يوسف الفنان والمنتج عمرو القاضي، خلال حلقة الغد السبت من برنامج "ميجا ستار" على شاشة قناة "المحور" في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.وكشف عمرو القاضي، عن خوضه لتجربة الإنتاج بفيلم "صندوق الدنيا" للفنانة رانيا يوسف، وما سر ابتعاده عن التمثيل في الفترة الأخيرة؟كما تطرق اللقاء للحديث عن رأيه في صناعة السينما والدرما، والمطلوب الفترة المقبلة لحل أزمات صناعة السينما والدراما، وكيف يرى الأعمال التي يتم إنتاجها حاليًا؟يذكر أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف.