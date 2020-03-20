تغيير موعد تحصيل الضرائب فى أمريكا بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم، أن الحكومة غيرت موعد تحصيل الضرائب بسبب كورونا المستجد.وأكد ترامب أن الحكومة الأمريكية، تعمل على تخفيف الإعباء عن المواطنين وسط تفشى فيروس كورونا المستجد، كما تنسق مع دول الجوار ونبذل مجهودات كبيرة لمواجهة تفشي الفيروس.وفى سياق متصل خضع حوالى 2600 جندي أمريكي في أوروبا لعزل ذاتي بسبب مخاوف من فيروس كورونا.ووجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهامات جديدة للصين، قائلا إنها أخفت المعلومات بشأن كورونا عن الجميع بدلا من بذل الجهود في منع انتشاره حول العالم.