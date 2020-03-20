توقعات بعودة البورصة لطبيعتها واستهداف 10 آلاف نقطة الأسبوع المقبل

قال سعد الفقي خبير أسواق المال إن سلسلة الانخفاضات السريعة والمتتالية بالبورصة وصلت بالمؤشر الرئيسي للسوق أي جي إكس 30 قرب مستويات 8100 نقطة خلال نهاية الأسبوع المنقضي قبل توجيه سيولة بالسوق ليقلص المؤشر جميع خسائرة التي اقتربت من 600 نقطة ليحول دفته نحو الصعود من جديد رابحًا نحو 448 نقطة مع نهاية الجلسة ليغلق مرتفعًا بنسبة 5.13% بأحجام تداول تخطت المليار ووصلت إلى مليار و244 مليون جنيه.وأرجع الفقي ذلك الصعود إلى حدة وقوة الانخفاض خلال فترة زمنية قصيرة نتيجة لحالة القلق والفزع التي أصابت جميع الأسواق العالمية نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا والآثار الاقتصادية، فكان لابد من حدوث ارتدادة بقوة النزول نفسها، لافتًا إلى أن هذا ما حدث خلال جلسة نهاية الأسبوع، حيث وصلت بعض الأسهم إلى أقصي نسبة انخفاض وعادت وصعدت إلى أقصي نسبة صعود خلال الجلسة نفسها أي أن الصعود خلال الجلسة وصل إلى 20%.وتوقع الفقي خلال الأسبوع المقبل، استقرار الأوضاع إلى ضخ مزيد من السيولة لاقتناص فرصة وصل أسعار الأسهم لمستويات تاريخية واستهداف مستويات 10000 نقطة بشكل مبدئي مع تلاشي حالة الفزع التي أصابت المستثمرين تدريجيًا خلال الأسبوعين السابقين، وهو ما يخلق حالة من الاستقرار وعودة الحالة الطبيعية للسوق.