«بى بى سى»: التغيرات الضخمة فى بريطانيا بشأن كورونا «البداية فقط»

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأن التغيرات الضخمة في المملكة المتحدة هي البداية فقط، لافتة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حذر منذ وقت سابق بمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأشار تقرير "بى بى سى"، إلى أن الآلة الحكومية تعمل بسرعة فائقة لإدارة الخدمات الصحية، وتحسين قدرتها بشكل كبير، والتي من بينها إغلاق المدارس، وتطور خطة إنقاذ دائمة لأجزاء ضخمة من الاقتصاد وتعليق الرحلات وغيرها.ومن جهتها، حذرت شركة "ماركس آند سبنسر" في بريطانيا، من أنه من المحتمل أن يتأثر وباء فيروس كورونا خلال الأشهر التسعة أو الـ12 المقبلة في ملابسها وأدواتها المنزلية والشركات الدولية.وأعلنت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في وقت سابق، ارتفاع أعداد المصابين في بريطانيا إلى 167.