الليلة.. نجمة «ذا فويس» الطفلة هايدى على شاشة النيل للدراما

تحل الطفلة هايدي، نجمة برنامج المسابقات "ذا فويس"، ضيفة لأول مرة على شاشة النيل للدراما مع الإعلامية مني أبوالغيط، من خلال برنامجها "مساء الفن" في تمام الساعة التاسعة مساء علي الهواء مباشرة.وتغني هايدي، خلال الحلقة، عددا كبيرا من الأغنيات لنجوم ونجمات الزمن الجميل، منهم أم كلثوم ووردة وفايزة أحمد خاصة أغنية "ست الحبايب" بمناسبة عيد الأم.يشار إلى أن برنامج "مساء الفن" يعرض يوميا على شاشة "النيل للدراما" من الثامنة للعاشرة مساء على الهواء مباشرة.