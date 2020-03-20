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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بينهم خطيبها.. الكشف الطبى على فتاة اتهمت 4 بالاعتداء الجنسى وتصويرها عارية

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:48 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الجمعة، إحالة طالبة بالثانوية العامة، اتهمت ٤ أشخاص بينهم خطيبها بالاعتداء الجنسي عليها وتصويرها عارية، على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان صحة الواقعة.

وقررت النيابة حجز المتهمين لمدة ٢٤ ساعة على ذمة تحريات المباحث.

تلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من والدة الطالبة، "رنا عصام"، 18 سنة، مفادها، تعرض نجلتها للاعتداء الجنسي، على يد 4 أشخاص، من بينهم خطيبها، وتصويرها عارية، وابتزازها بنشر الصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة النقيبين أحمد إبراهيم، ومحمد يحيى، معاوني مباحث قسم شرطة 15 مايو.

وبالفحص تبين قيام كل من "إسلام. ع"، 23 سنة، خطيب الفتاة، بالاشتراك مع "أحمد. م. ص"، 24 سنة، عاطل، و"محمد. س. م"، 22 سنة، عاطل، و"محمود. س. م"، 25 سنة، عاطل، باستدراج الضحية داخل شقة بمجاروة 11، والاعتداء الجنسي عليها من الدبر، وتصويرها عارية، رغمًا عنها تحت تهديد السلاح.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وجار التحقيق معهم حول الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 783 لسنة 2020 وتباشر النيابة التحقيقات.

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