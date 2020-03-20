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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تفاصيل عروض الأهلى لتعويض حسام عاشور عن قرار الاعتزال

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:42 م
حسام عاشور
حسام عاشور
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كشف حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، عن مفاجآة من العيار الثقيل بشأن تجديد تعاقده مع الفريق بعدما نجحت الإدارة في تجديد تعاقد وليد سليمان لموسمين اضافيين.

وقال عاشور في تصريحات خاصة، إنه لم يلق التقدير الذي يناسب تاريخه وعطاءه للأهلي، وأن هناك محاولة لإقناعه بالاعتزال لكنه لن يرضخ لها.

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