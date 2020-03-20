تفاصيل عروض الأهلى لتعويض حسام عاشور عن قرار الاعتزال

كشف حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، عن مفاجآة من العيار الثقيل بشأن تجديد تعاقده مع الفريق بعدما نجحت الإدارة في تجديد تعاقد وليد سليمان لموسمين اضافيين.وقال عاشور في تصريحات خاصة، إنه لم يلق التقدير الذي يناسب تاريخه وعطاءه للأهلي، وأن هناك محاولة لإقناعه بالاعتزال لكنه لن يرضخ لها.