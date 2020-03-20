كورونا يصيب عضوًا بوكالة الطاقة الذرية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا المستجد، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".وطالبت تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، فى وقت سابق، إفريقيا للاستيقاظ والاستعداد للأسوأ بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (COVID-19).كما صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بعدو البشرية.كما سحبت منظمة الصحة العالمية تحذيرها، بعدم تعاطي عقار إيبوبروفين الشهير للأشخاص الذين يشتبه بأنهم مصابون بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أنها ليست على دراية بالبيانات العلمية المنشورة بشأن هذا الموضوع.