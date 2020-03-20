كنيسة الملاك ميخائيل بكاليفورنيا تقرر وقف الخدمات بسبب «كورونا»

أعلنت كنيسة الملاك ميخائيل بولاية كاليفورنيا وقف الخدمات بالكنيسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمعروف بكوفيد 19.وذكرت الكنيسة في بيانها: "بناء علي القرارات الأخيرة لحاكم ولاية كاليفورنيا للحد من انتشار وباء الكورونا، أيضا من اجل الحفاظ علي صحة شعب الكنيسة، ووفقًا التوجية من الانبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس؛ تقرر وقف جميع الخدمات الليتورجية بالكنيسة ابتداءً من اليوم الجمعة؛ ولحين إشعار اخر مع إحتمال فتح الكنيسة في ساعات محددة للزيارة والبركة".واتخذت عددًا من الكنائس المسيحية بمصر والعالم، إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ وكانت على رأس هذه الإجراءات تأجيل أنشطتها واجتماعاتها لمدة أسبوعين، تزامنا مع مواجهة الدولة للفيروس.