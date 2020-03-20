إحالة متهم بسرقة المحلات فى الزاوية الحمراء للجنايات

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، إحالة مسجل خطر متهم بسرقة المحال التجارية بأسلوب كسر الباب، للمحاكمة العاجلة بمحكمة الجنايات.تعود تفاصيل الواقعة، إلى تمكن قوة من قسم الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية، من ضبط عاطل سبق اتهامه فى عدد من القضايا، أثناء محاولته كسر باب محل "مواد غذائية " بقصد سرقته، حيث عثر بحوزته على (سلاح نارى، وأدوات-"أجنة"- وشاكوش- ومفكات) لاستخدامها فى كسر الباب.وباستجوابه اعترف بقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى سرقة المحال التجارية فى المنطقة، باستخدام الأدوات المضبوطة معه، وبيع المسروقات إلى عملائه سيئى النية.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة معه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.