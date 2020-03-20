«إحياء مكتبتنا التراثية».. مبادرة إلكترونية لمحبي القراءة

أطلق نادي القراء المحترفين، مبادرة جديدة تحت عنوان «إحياء مكتبتنا التراثية»، بالتعاون مع الكاتب والناقد الأدبي إيهاب الملاح؛ وذلك في ظل توقف كافة الأنشطة الثقافية والتجمعات الجماهيرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إقامة عدة أنشطة ثقافية بشكل مختلف في محاولة للاستفادة من وقت الفراغ بصورة أفضل، والتغلب على حالة الركود الثقافي والمعرفي.وأعلن الكاتب الصحفي إسلام وهبان، مدير النادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن المبادرة، قائلا: خبر مبهج لمحبي القراءة.. أول شيء هنعمله إن الكاتب والناقد الأدبي إيهاب الملاح هيقوم بمبادرة عظيمة جدا من خلال الجروب، وهتكون بعنوان #إحياء_مكتبتنا_التراثية، وهيحاول من خلالها يكتبلنا بشكل دوري مجموعة من البوستات عن أهم الكتب التراثية اللي بتتمتع بيها مكتبتنا العربية واللي متوفرة بشكل كبيرة عبر شبكة الإنترنت، دون الحاجة للنزول لشرائها، وهيعرفنا عليها وعلى أهميتها وضرورة قراءتها بأسلوب سهل وسلس، وأعتقد دي فرصة عظيمة إننا نتعرف من جديد على مجموعة كبيرة من الأعمال المؤسسة والهامة جدا في تراثنا.وتابع: الحاجة التانية واللي أتمنى تلقى ترحيب من الكُتاب هي عمل مناقشات لأعمالهم على الجروب أونلاين أو لايف، وهيتم اختيار مجموعة من الأعمال الصادرة حديثا والاتفاق مع مؤلفيها لمناقشتها من خلال لايف على الجروب، وده بعد ما نعلن عن وقت المناقشة هنا على نادي القراء المحترفين وإعطاء وقت كافِ للأعضاء لقراءة العمل لمناقشته.