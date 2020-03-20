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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الجناينى» يقبل تحدى جمعية رسالة وينقله لأبوهشيمة وطارق نور

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:34 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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قبل المنتج طارق الجنايني تحدي جمعية رسالة الذي وجهه له السيناريست والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ليكفل مجموعة من الأسر المتضررة من فيروس كورونا إقتصاديا.

ووجه "الجنايني" تحديه لرجال الأعمال طارق نور، وأحمد أبوهشيمة، والفنان ظافر العابدين، كما وجه رسالة للإعلامي عمرو أديب بأن يتبني هذه الحملة في برنامجه.

ويعرض مساء غد السبت أولى حلقات المسلسل الدرامي "حكايات بنات 4" على قناة "ON E" الفضائية للمنتج طارق الجنايني، ويعد الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" أحد أعمال ورشة كتابة شركة "كلوك وورك تيمبتيشن" للمؤلف محمد أمين راضي، ويتولى كتابة العمل كل من نهال سماحة وماريان هاني، ومحمد عبدالعزيز، تحت إشراف الكاتب أحمد شوقي، والمسلسل أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع شركة تى فيجين، حيث تم التعاقد على تقديم جزئين جديدين من العمل، بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحًا جيدًا مع الجمهور.

المسلسل بطولة ميرنا نورالدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، رمزي لينر، أحمد كرارة، حازم إيهاب، تامر هاشم، محمد يسري، كريم العمري، خالد منصور، شادي ألفونس، مروة أنور، محمد مكاوي، أحمد طلعت، ليلى حسين.

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