أحدها للإيدز.. أدوية أثبتت فاعلية فى علاج كورونا (فيديو)

عرضت فضائية "سكاى نيوز" تقريرها عن الأدوية المقترحة لعلاج فيروس كورونا المستجد، حيث قالت دراسات فرنسية إن دواء "كلوروكين" المستخدم فى علاج "الملاريا" يسهم فى شفاء بعض المصابين.أما الدراسات الصينية فـأشارت إلى أن دواء "كاليترا" المستخدم فى علاج "الإيدز" أثبت فاعليته فى شفاء بعض الحالات، ولكن في مراحل الإصابة الأولى.كما أشارت الدراسات الصينينة أيضا إلى دواء "أفيان" المستخدم لعلاج "البرد"، يعمل على تضاؤل تأثير الفيروس على الجسد، ولكن يجب أن يتم إعطاؤه للمريض قبل أن يصل الفيروس ذروته.بالإضافة إلى دواء "ريمدى سفير" المستخدم في علاج "الإيبولا"، والذي يعمل أيضا على تضاؤل تأثير الفيروس على الجسد.كما تم إثبات فاعلية تقنية "البلازما" فى شفاء بعض المصابين في الصين عن طريق الأجسام المضادة التى يحملها الدم والبلازما.وأخيرا دواء "إنتر فيرون بيتا"، والذي يستخدم لعلاج حالات "الالتهاب الرئوى"، حيث يقوم بتعزيز قدرة الجسم على محاربة الفيروسات.