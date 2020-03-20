WE تدعم حملة «احمى نفسك.. احمى بلدك» للوقاية من كورونا

دعمت الشركة المصرية للاتصالات WE، حملة "احمى نفسك.. احمى بلدك" من خلال فيديو شارك فيه بعض القيادات والعاملين بالشركة، لتأكيد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة وتم تطبيقها داخل الشركة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل خطر الإصابة به.وأكد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى للشركة، أن سلامة وصحة الموظفين والعملاء تعتبر أولوية قصوى، وذلك بالتوازى مع الحرص على استمرارية العمل بأعلى جودة وكفاءة ممكنة.وتضمن الفيديو رسائل للعاملين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الشركة بما يضمن سلامة الموظفين والعملاء وانتظام تقديم الخدمات، حيث عرض الفيديو الإجراءات الخاصة بحماية العملاء من خلال توفير أدوات التعقيم فى جميع مراكز المبيعات وخدمة العملاء، وضمان وجود مسافة آمنة بين مقدم الخدمة والعميل، وكذلك إمكانية الحصر على كل الخدمات التى تقدمها الشركة عبر التطبيقات المختلفة والموقع الإلكترونى.وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت عن مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الثابت والتي كان محددًا لها 15 مارس الجاري حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة، حرصًا على سلامة عملائها مع تأكيدها على إتاحة كل وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة.يأتي ذلك في إطار دعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس من خلال تقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.