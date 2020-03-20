طائرة من كازاخستان لنقل المصريين الراغبين فى العودة.. غدًا

أعلنت السفارة المصرية في كازاخستان عن إقلاع طائرة فجر غد السبت الموافق 21 مارس الجاري في تمام الساعة الخامسة فجرًا من نورسلطان إلى مدينة شرم الشيخ لنقل المواطنين الراغبين في العودة إلى مصر.وذكرت السفارة، اليوم الجمعة، أنه على المواطنين المصريين في كازاخستان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن سرعة إبلاغ أسمائهم وأرقام هواتفهم إلى السفارة المصرية في نورسلطان في رسائل على صفحتها على فيسبوك، وذلك ليتسنى التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.