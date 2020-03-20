أحوال: مدنيو إدلب بين نيران أردوغان وجحيم كورونا

في الوقت الذي تكافح فيه تركيا والمجتمع الدولي للتعامل مع وباء عالمي سريع الانتشار، لا يزال حوالي 3 ملايين نازح سوري في حاجة ماسة إلى المساعدة على طول الحدود التركية في محافظة إدلب، مع اندلاع العنف مرة أخرى بعد مخاوف من ظهور فيروس كورونا قريبًا في آخر محافظة يسيطر عليها المتمردون في سوريا.وأكد موقع "أحوال" التركي، أن هناك تحذيرات كبرى من تفشي الفيروس في إدلب، التي لا تمتلك سوى 60 سريرًا في المستشفى لما يصل لنحو 30 مليون شخص، بعد أن استهدفت الحرب مرافق الرعاية الصحية.وتابع أنه منذ بدء وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا في إدلب قبل أسبوعين، ظهرت تقارير عن انتهاكات من كلا الجانبين، واعترف مصدر أمني تركي هذا الأسبوع بأن وقف إطلاق النار كان يهدف فقط إلى تجميد الصراع ووقف المأساة الإنسانية المستمرة، بينما يتفق معظم المراقبين على أن الصفقة فشلت في حل القضية الأساسية.