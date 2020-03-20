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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سباق العلم».. روسيا تعلن عن تطويرها 6 أدوية ضد كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:47 م
ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين
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أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن العلماء الروس طوروا 6 أدوية لعلاج فيروس كورونا، وأنه سيتم الإعلان عن فعاليتها قريبًا.

وقال ميشوستين- خلال اجتماع لهيئة تنسيق مجلس التعامل مع فيروس كورونا، في تصريحات له: "هدفنا الرئيسي هو منع تفشي الفيروس والسيطرة عليه واستباقه هذا، بالطبع، لا يعني فرض قيود على الطيران أو اتخاذ إجراءات واسعة النطاق فقط، ولكن يعني أيضًا الابتكارات، بما فيها تطوير لقاح للفيروس الجديد، في الوقت الراهن، تجرى تجارب فى روسيا على ستة أدوية. قام علماؤنا بتطوير هذه الأدوية في وقت قصير جدا، خلال شهرين فقط".

وأكد أن العلماء عملوا على مدار الساعة ودون انقطاع، معربًا عن أمله في أن يتم التأكد من فعالية هذه الأدوية في المستقبل القريب واستخدامها للوقاية والسيطرة على الوباء.

يذكر أن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور" أعلنت اليوم بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي تعمل عليه هذه المؤسسة العلمية، سيكون جاهزًا بعد 11 شهرا.

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