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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«طيران كندا» يسرّح 5000 موظف بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:43 م
كورونا
كورونا
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أعلن الاتحاد، الذي يمثل أطقم ضيافة "طيران كندا"، أن أكثر من 5000 فرد سيتم تسريحهم مؤقتا، وذلك في إطار مواجهة الشركة الكندية للتحديات الكبيرة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

ووفقًا لبيان نشر على موقع الاتحاد على الإنترنت، فإن عمليات التسريح من العمل، التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الـ48 ساعة المقبلة، ستشمل ما يقرب من 3600 عضو في "إير كندا"، و1549 من أعضاء أطقم الضيافة الأرضية.

وقال كبار موظفي الاتحاد- في بيان مشترك: "هذا أمر غير مسبوق وليس شيئًا يريد أي منا أن يمر به.. نعمل على مدار الساعة لضمان تمثيل الجميع".

وأعلنت شركة طيران كندا، يوم الأربعاء الماضي، أنها ستعلق بشكل تدريجي غالبية رحلاتها الدولية بحلول نهاية مارس الجاري، حيث تغلق دول حول العالم، بما في ذلك كندا، حدودها أمام المسافرين الدوليين للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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