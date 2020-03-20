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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر بذكرى الإسراء والمعراج: ثقوا فى قدرة الله على رفع البلاء

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:43 م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
أميرة العناني
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تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع المسلمين حول العالم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

ودعا الأزهر المسلمين حول العالم إلى التأمل في معجزة الإسراء والمعراج، واستخلاص الدروس والعبر منها، في تلك الأزمة التي تمر بها الإنسانية، والثقة في قدرة المولى- عز وجل- على رفع الوباء ومساعدة البشرية على النجاة في هذه الأوقات العصيبة، منوهًا في الوقت نفسه بضرورة الأخذ بكل الإجراءات الوقائية ومتابعة تعليمات المؤسسات الصحية في مواجهة تلك الأزمة.

كما دعا الأزهر الشريف بهذه المناسبة المسلمين في العالم كله إلى استلهام ما في هذه المناسبة من معانٍ إنسانية عظيمة ترتقي بها الأمة وتنجو، داعيا المولى عز وجل أن تمر أزمة "فيروس كورونا" بسلام على أهل الأرض أجمعين، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية والعالم كله من هذا الوباء، وأن يُعجِّل بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يعم الأمن والسلام كل شبر من وطننا الحبيب، وأن يحفظ أهلنا من كل مكروهٍ وسوء.

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