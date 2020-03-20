تسجيل 54 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى روسيا

أعلن المركز الروسي لمكافحة عدوى فيروس "كورونا"، اليوم الجمعة، تسجيل 54 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية فى 9 أقاليم روسية.وذكر بيان للمركز الروسي أن من بين هذه الإصابات 33 حالة فى موسكو و6 حالات في ياقوتيا و4 في سان بطرسبورج وسامارا، وحالتان في منطقتي "كيروف" و"نوفوسيبيرسك" وواحدة في كل من ضواحي "موسكو" و"أوليانوفسك" و"تيومين".وأضاف البيان، أنه وفقًا لبيانات التحقيق الوبائي، اتضح أن المواطنين المصابين قاموا خلال الأسبوعين الماضيين بزيارة بلدان ينتشر فيها فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أنه تم حجز جميع المصابين الجدد بالمستشفيات بعد التأكد من إصابتهم.وأوضح أنه تم التعرف على الأشخاص الذين تواصلوا مع المصابين، وهم يخضعون حاليًا لإشراف الأطباء وعمل التحاليل اللازمة لهم.يُذكر أنه تم تسجيل 253 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في روسيا، وتعافى 12 شخصًا منهم تمامًا وخرجوا من المستشفيات.