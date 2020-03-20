فيديو.. عمر هاشم يدعو لصلاة الحاجة للتخلص من كورونا

وجه الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رسالة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول البلاء الذي يشهده العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.ودعا خلالها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لصلاة الحاجة، مساء اليوم الجمعة، على أن تصلي ركعتين، تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية تقرأ سورة الإخلاص.وأضاف أن دعاء صلاة الحاجة هو «لا إله إلا اللهُ الحليمُ الكريمُ، سبحان اللهِ ربِّ العرشِ العظيمِ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، أسألُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ، وعزائمَ مَغْفِرَتِكَ، والغنيمةَ من كلِّ بِرٍّ، والسلامةَ من كلِّ إِثْمٍ، والفوزَ بالجنةِ، والنجاةَ من النارِ، لا تَدَعْ لي ذَنْبًا إلا غَفَرْتَهُ، ولا هَمًّا إلا فَرَّجْتَهُ، ولا حاجةً هي لك رِضًى إلا قَضَيْتَها يا أرحمَ الراحِمِينَ.. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة يا سيدنا محمد إني استشفع بك عند ربي في رفع الوباء والبلاء والسقم والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن».وقال خذوا بالأسباب، لقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، مع الالتزام بالتعليمات الصحية.يأتي ذلك في إطار التضرع إلى الله ودعوته لرفع البلاء والوباء المسمى بفيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمي بالوباء العالمي، مؤكدة أنه لا يزال من الممكن السيطرة عليه.