«أوتشا» بالسودان: الأزمة الاقتصادية تؤثر على استيراد الأدوية

أكد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في السودان، أن الأزمة الاقتصادية تستمر في التأثير على استيراد السودان للأدوية والمستلزمات الطبية.وقال المكتب الأممي - في بيان اليوم الجمعة - إنه في حين تحسنت واردات الأدوية في عام 2019 بشكل طفيف مقارنة بعام 2018، كانت المستويات أقل بنسبة 20 في المائة عن عام 2017، وفقًا لآخر تحديث من بنك السودان المركزي، مما يؤدي إلى انخفاض توافر الأدوية في كل من القطاعين الحكومي والخاص مقارنة بالسنوات السابقة، حسب وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية.وأضاف أن الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية، خلال الربع الرابع من عام 2019، يشير إلى أن السودان استورد أدوية بقيمة 367 مليون دولار أمريكي في عام 2019، في حين أن هذه الزيادة تبلغ حوالي 47 مليون دولار (15 في المائة) مقارنة بعام 2018، إلا أنها تبلغ 91 مليون دولار (20 لكل المائة) أقل مقارنة بعام 2017.وأشارت دراسة استقصائية عن توافر الأدوية الأساسية في السودان وبأسعار معقولة، أجرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في يوليو 2019، إلى أن توافر الأدوية كان 43 في المائة فقط من المتطلبات في صندوق الإمدادات الطبية، و59 في المائة في القطاع الخاص.وفي البيان نفسه، توقع مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في السودان، أن تغزو المزيد من أسراب الجراد الصحراوي ساحل جنوب البحر الأحمر في السودان، موضحا أن أسراب الجراد الصحراوي تغزو الأجزاء الجنوبية من ساحل البحر الأحمر عبر الحدود السودانية - الإريترية، لافتا إلى استمرار عمليات المسح في مناطق التكاثر الشتوي.وأضاف أنه لا تزال الظروف البيئية مواتية لتكاثر الجراد الصحراوي في الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، لذلك فإن هناك حاجة ملحة للمراقبة الدقيقة في الأجزاء الجنوبية من ساحل البحر الأحمر.وأوضح "أوتشا" أن آخر تحديث للجراد الصحراوي من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) يشير إلى وجود طيور صغيرة، وسرب على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر بالقرب من الحدود الإريترية.ولفت إلى أن "فاو" كانت طلبت 9 ملايين دولار لدعم تدابير الرقابة وحماية سبل العيش وتعزيز الانتعاش المبكر، في السودان، بالإضافة إلى توفير 138 مليون دولار للاستجابة السريعة والعمل الاستباقي في منطقة القرن الأفريقي الكبرى.