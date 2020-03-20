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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تنسيقية الأحزاب تختم جلساتها وتلتقي بمدير «الوطنية للانتخابات»

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:39 م
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
محمد الشريف - إسلام نصير
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اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلساتها على مستوى أعضائها  حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، للاستماع لرؤى شباب الأحزاب والشباب السياسي حول هذه الاستحقاقات الانتخابية، والذي وصلت لـ ٦ جلسات عقدت علي مستوى الأعضاء.

واستعرض المتحدثون في خلال الجلسات رؤيتهم للنظام الذي يرونه مناسبا في العملية الانتخابية، وشهدت الجلسة تنوعا في وجهات النظر بين المشاركين فيها من مختلف أطياف العمل السياسي، فيما اكدت مثل هذه الجلسات الدور الهام الذي تساهم به التنسيقية في تنمية الحياة السياسية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع لإبداء الرأي في مختلف القضايا العامة والسياسية ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف والتوجهات السياسية.

وفي اطار لقاءات التنسيقية مع الشخصيات العامة والقوي السياسية،  ضمن سلسلة اللقاءات السياسية التي تعقدها التنسيقية، للاستماع إلى كافة الآراء حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، التقي وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمستشار ياسر السيد المدير التنفيذي للهيئة، وذلك في إطار اختصاص الهيئة لإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وحرص التنسيقية على الاستفادة من كافة وجهات النظر في القضايا العامة والسياسية ذات الاهتمام المشترك.

وتضمن اللقاء شرحا لاختصاصات الهيئة في إدارة العملية الانتخابية في كافة مراحلها، بالإضافة إلى عرض عدد من التجارب الانتخابية على اختلاف النظم المعمول بها.

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