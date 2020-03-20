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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسني صالح ينتهي من مونتاج آخر مشهد في «بنت القبايل»

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:36 م
المخرج حسني صالح
المخرج حسني صالح
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انتهى المخرج حسني صالح، من مونتاج آخر مشاهد مسلسله الجديد "بنت القبايل"، الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية.

وقال صالح - في تصريح وكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه انتهى اليوم من مونتاج آخر مشهد في المسلسل، والذي جمع الفنان مدحت تيخة والفنان محمد رياض وعددا من نجوم المسلسل، مضيفا أن العمل تم تصويره في "لوكيشن" داخلي بمنطقة دهشور.

وأعرب صالح عن سعادته برد فعل الجمهور على المسلسل، خاصة أن العمل يناقش تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

المسلسل من بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخة، أشرف طلبة، منة فضالي، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، وهو من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل، وإخراج حسني صالح.

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