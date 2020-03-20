برلماني برازيلي مُصاب بكورونا: «عانقت نصف أعضاء الكونجرس» (فيديو)

أذاعت فضائية "الآن" فيديو للنائب البرلمانى البرازيلى، نيلسينيو طراد، أحدث جدلًا واسعا بعد ظهوره وهو فى الحجر الصحى بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا.وقال النائب البرلمانى البرازيلى، خلال الفيديو، إنه أصيب بالوباء القاتل على متن الطائرة التى استقلها مع الرئيس جايير بولسونارو، خلال عودتهما من الولايات المتحدة الأمريكية.وتابع: "أنا متأكد من أننى أصبت بالفيروس على متن الطائرة، وشاركت فى جلسة بين مجلسى الكونجرس والبرازيل، حيث حضر 59 عضوا و439 نائبا"، وأكد: "لقد عانقت نصف الكونجرس، وأنا هناك".وقد قررت سلطات البرازيل، اليوم الجمعة، غلق حدودها بالكامل كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.يأتي ذلك بينما يواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، انتقادات متصاعدة لتراخيه في التعامل مع التفشي، الذي وصفه في بادئ الأمر بأنه ‭‭‭"‬‬‬خيال".