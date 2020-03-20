أمريكا تجلى رعاياها العالقين فى المغرب بسبب «كورونا»

نظمت الحكومة الأمريكية، اليوم الجمعة، رحلات جوية لإجلاء الأمريكيين العالقين في المغرب، بعدما أغلقت الرباط حدودها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكرت السفارة الأمريكية لدى المغرب - في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر» وفقًا لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية - أن وزارة الخارجية الأمريكية والبعثة الأمريكية في المغرب، وفرتا طائرات مستأجرة خاصة لنقل المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بصورة شرعية ومغادرة مراكش، اعتبارًا من صباح اليوم.وأعلنت السفارة الأمريكية أنها خصصت طائرات مستأجرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية لنقل الرعايا الأمريكيين من مراكش إلى مطار هيثرو في لندن، ومن هناك يمكنهم التوجه لـ10 مدن أمريكية، بينها ميامي ولوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك.وأشارت الصحيفة إلى أن مئات الأمريكيين باتوا عالقين في المغرب بعدما أغلقت حدودها خلال مدة قصيرة الأسبوع الماضي عقب إلغاء عدد من الدول في كل أنحاء العالم السفر لمدة أسبوعين لتجنب دخول حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد.