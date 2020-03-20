النمسا تمدد الإجراءات الاستثنائية وتستعين بالجيش لمواجهة «كورونا»

أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم، عن تمديد الاجراءات الاستثنائية الطارئة فى البلاد لمكافحة فيروس كورونا لمدة ثلاثة أسابيع إضافية حتى عطلة عيد القيامة فى أوروبا.جاء ذلك عقب اجتماع للمستشار اليوم الجمعة مع محافظي الولايات المختلفة بتقنية "فيديو كونفرانس" لبحث تطورات أعداد المصابين والوفيات بالمرض واجراءات الرعاية الصحية.وقال كورتس إن حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا تنخفض ببطء شديد لكنها لا تزال كثيرة للغاية وتصل الزيادة اليومية الى نحو 20 فى المائة.وذكر المستشار النمساوي أنه يجري الاستعانة بالجيش لدعم جهود الشرطة في تنفيذ التدابير اللازمة لتأمين المجتمع فى ظل هذه الأزمة.ودعا كورتس المواطنين الى الصبر وتحمل الاجراءات الطارئة اللازمة مع الالتزام بتقليل العلاقات والزيارات الاجتماعية لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.